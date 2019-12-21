السيسي يبحث مع وزير الدفاع وقائد البحرية تأمين الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، "إن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات الخاصة بالإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود وتأمينها وإحكام السيطرة عليها".
وأضاف "الاجتماع تناول أيضا آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
وأشاد الرئيس المصري بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.
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