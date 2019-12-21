وثيقة الأخوة الإنسانية تصل إلى الأمم المتحدة عبر الفاتيكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نسخة من الوثيقة التي وقعها مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، في دولة الإمارات فبراير 2019.

تدعو الوثيقة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته.

جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الرسولي في مدينة الفاتيكان أنطونيو جوتيريس، بمناسبة الاحتفالات بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة وعشية الاحتفالات بأعياد الميلاد وبداية العام الجديد.