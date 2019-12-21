القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستقبل مانشستر سيتي فريق ليستر سيتي على ملعب "الاتحاد" يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 49 نقطة، متقدما بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، و14 نقطة عن مان سيتي "الثالث".
وستصب المباراة المرتقبة بين السيتي والثعالب في صالح "الريدز"، حيث إن أي نتيجة ستمنحه فرصة توسيع فارق النقاط مع أحد الفريقين.
وهناك فرصة أخرى لدى رجال المدرب الألماني يورجن كلوب للاستفادة من تعثر أحد الفريقين أو كليهما بالتعادل، عندما يعود من بطولة كأس العالم للأندية.
وتأجلت مباراة ليفربول في ذات الجولة، التي كان مقررا خوضها ضد وست هام يونايتد، وهي ميزة إضافية، حيث ستمنح له فرصة إضافة 3 نقاط أخرى حال فوزه بتلك المباراة المؤجلة، ليوسع بها فارق النقاط.
ويرتبط "الريدز" بمواجهة فلامنجو البرازيلي في نهائي مونديال الأندية يوم السبت، قبل أن يعود إلى إنجلترا لاستكمال المنافسات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. ليفربول الفائز الغائب من صدام مانشستر سيتي وليستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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