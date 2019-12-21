قائد الجيش بحث مع ديفيد هيل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني في إطار التعاون بين جيشي البلدين.

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