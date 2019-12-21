رفعت بدوي: حزب الله يضحي من كيسه لصالح الوطن

اشار مستشار رئيس ​​الحكومة​​ الاسبق ​سليم الحص​، ​رفعت بدوي الى ان "المباحثات التي جرت اليوم في مجلس النواب باطار ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة كانت ايجابية"، لافتا الى ان "جميع ​الكتل النيابية​ ابدت المساعدة لتسهيل ​تشكيل الحكومة​ حتى رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح بدوي "رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ كان مسرورا من لقائه مع الحريري"، لافتا الى ان "المؤشر الاهم اليوم هو عندما اتى وفد ​حزب الله​ الذي كان مصرا على ان يتمثل في الحكومة وقال انه ارتأى دياب عدم مشاركتنا في الحكومة فلا مانع لدينا وهذا كلام ايجابي".

وراى بدوي أنه "حزب الله يقف نغ الصالح العام ويتخلى عن مكتسباته الشخصية، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد على وجوب الحفاظ على المكتسبات الوطنية ومنها المقاومة"، مضيفا:"حزب الله يضحي من كيسه لصالح الوطن".

وكشف انه "اجريت اتصال مع قيادة حزب الله واكدوا لي ان الحزب سيعطي دياب كل التسهيلات وصولا الى تأليف الحكومة"، مشيرا الى ان "استقالة الحريري اتت مريبة لان معطيات حزب الله كانت بان الحريري لن يستقيل".