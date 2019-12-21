الجيش: توقيف شخص في مدينة الهرمل و3 أشخاص في محلة ضبية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت المواطن (أ.ع) بعد تنفيذ عملية دهم لمكان تواجده في مدينة الهرمل، وهو مطلوب بجرائم تبادل إطلاق نار مع آخرين من أسلحة حربية وقذائف آر بي جي، ولإقدامه في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه دورية تابعة للمديرية المذكورة في منطقة العاصي- الهرمل وإصابة 3 عسكريين بجروح.
كما أوقفت بتاريخه، في محلة ضبية ثلاثة أشخاص وهم: (ج.ي)، السوري (غ.م) و(ر.خ) لإقدامهم على ترويج المخدرات ومحاولة الفرار من الدورية وحيازة أحدهم على مسدس حربي وشهره بوجه عناصر الدورية، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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