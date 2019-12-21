اعتصام أمام مبنى مؤسسة كهرباء صور تحت شعار "ما بقى رح ندفع فاتورتين"

نفذ ناشطون من حراك ساحة العلم في صور اعتصاما أمام مبنى مؤسسة كهرباء صور عند مدخل المدينة، تحت شعار "ما بقى رح ندفع فاتورتين"، رددوا خلاله هتافات منددة بالتقنين ومطالبة بتأمين الكهرباء 24/24. وكان الناشطون قد انطلقوا بمسيرة من أمام ساحة العلم، حملوا خلالها لافتات مطلبية، وسلكوا كورنيش مدخل صور الشمالي وصولا إلى مبنى ​مؤسسة الكهرباء​ حيث نفذوا وقفتهم، ثم عادوا إلى دوار ساحة العلم، وسط ​تدابير أمنية​ للجيش و​القوى الأمنية​.

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