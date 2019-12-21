أبي اللمع: نطالب بحكومة بعيداَ من التجاذبات السياسية

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع إلى أن "التكتل اجتمع واتخذ بيعن الاعتبار عوامل كثيرة أفضت إلى نتيجة واحدة، عدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية الملزمة"، لافتا الى "اننا لم نسمِّ حسان دياب ونحن بانتظار آلية العمل لمعرفة إن كنا في وارد إعطاء الثقة أو لا".
وفي حديث تلفزيوني، اشار الى "اننا نطالب بحكومة بعيداَ من التجاذبات السياسية"، مؤكدا انه "بالنسبة إلى القوات اللبنانية لا يجب ان يكون أياً من الوزراء مسمى من أياً من الأحزاب أو أن يكون له علاقة بأي من الأفرقاء السياسيين ما يسمح لمزيد من التعمق في الملفات".
وشدد أبي اللمع على أن "القوات اللبنانية لا تثق بأن البعض تخلى عن فكرة إدخال السياسيين إلى الحكومة، من هنا تحفَّظنا وتحفُظِنا كبير"، معتبرا انه "وصلنا إلى نتيجة غير مرضية في تشكيل الحكومة فنحن لن نمنح الثقة والانتفاضة بأطيافها كافة ستعود إلى الشارع".
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