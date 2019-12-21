كاريتاس - الكورة افتتحت قرية ميلادية في أميون

افتتحت "شبيبة كاريتاس لبنان" - إقليم الكورة، القرية الميلادية 2019، في ثانوية راهبات القديسة تريزيا في بلدة أميون، برعاية رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، وفي حضور رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الأب بول كرم، المنسق العام لشبيبة "كاريتاس لبنان" بيتر محفوظ، رئيس إقليم الكورة في "كاريتاس" لبنان جورج طحان، رئيسة ثانوية القديسة تريزيا- أميون الأم إتيان جرجس ولفيف من الكهنة والراهبات والمدعوين.
ورحب طحان بالحضور، معايدا الجميع، وقال: "نحن كغيرنا بحاجة ماسة لأن نعيش في سفينة ربانها يسوع، ومحبتنا تتجسد بمحبة أخينا الانسان، والتي تترجم من خلال عطاءات المتبرعين والأيادي البيضاء".
وتوجه بالشكر إلى "شبيبة كاريتاس لبنان، لا سيما المنسق بيتر محفوظ، ولشبيبة كاريتاس الكورة، الذين يجتهدون بخدمة أخيهم الإنسان".
من جهته، شدد المطران ضاهر على "ضرورة التماسك مع بعضنا، في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها لبنان، وضرورة نشر المحبة والفرح بين الجميع".
أما الأب كرم، فأكد أنه ب"الرغم من الظروف الصعبة، التي يمر بها لبنان، إلا أننا ككاريتاس، أصررنا على إحياء روح الميلاد بين أبنائنا، بقدر الإمكانيات".
وأثنت الأم جرجس على "دور الشبيبة في المنطقة، الذين يسعون ويعطون من قلبهم ومن وقتهم للمساعدة، بحيث أصبحوا مثالا لغيرهم من الشباب، كذلك للراهبات في المدرسة".
وضمت القرية الميلادية ألعابا ونشاطات لمختلف الأعمار، وتستمر لغاية غدا الأحد.
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