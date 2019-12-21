بومبيو: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ان "أيدي ​روسيا​ و​الصين​ ملطخة بالدماء"، مشيرا الى ان "استخدام روسيا والصين ​حق النقض​ بشأن المساعدات الإنسانية في ​سوريا​ أمر مخجل".

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