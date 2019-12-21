ميدلت.. السلطات تحجز دجاجا فاسدا وأكياس بلاستيكية ممنوعة

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة، أمس الجمعة، في إقليم ميدلت، من حجز كمية من لحوم الدجاج تزن 11.7 كيلوغرام، كانت معروضة للبيع في ظروف غير صحية، وكذا كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة الاستعمال لدى محلات للجزارة بساحة المسيرة مركز ايتزار.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها، أنها قامت بحجز عدد مهمة من قارورات من المواد الكيميائية “مبيدات حشرية” منتهية الصلاحية وغير مصادق عليها من طرف السلطات المغربية المختصة لدى نفس المحل التجاري.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة قامت بإتلاف كمية لحوم الدجاج المعروضة للبيع.
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