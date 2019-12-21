عميد كلية العرائش: الطلبة وراء فكرة وضع الكاميرات في الامتحانات-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال محمد العربي كركب، عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، إن طلبة الكلية وراء فكرة وضع كاميرات مراقبة داخل المدرجات، من أجل تحقيق مبدأ تكافئ الفرص في الامتحانات الخريفية.

وكشف كركب لـ”اليوم24″ أن إدارة المؤسسة توصلت بطلبات عديدة من الطلبة، من أجل وضع تقنية المراقبة بالفيديو خلال الامتحانات، لصد كل محاولات الغش.

وأضاف المتحدث ذاته أن الكلية تسجل ما بين 20 إلى 35 حالة غش يوميا، مشيرا أنه بعد اعتماد هذه التقنية لم تسجل أي حالة في الامتحانات الجارية خلال هذه الأيام.