الخلفي: الترافع عن الصحراء يستدعي التسلح بالمعرفة.. ومائدة جنيف المستديرة سحبت مزاعم الشرعية عن البوليساريو

قال مصطفى الخلفي، الوزير السابق المكلف بالمجتمع المدني إن الترافع حول القضية الوطنية للمغرب يقتضي أولا بالعلم والمعرفة، وهو ما يقدمه في دليل مفصل.

وأكد الخلفي خلال استضافته للقاء نظمته اليوم السبت، فعاليات من الجالية المغربية في إيطاليا أن قضية الوحدة الترابية للمملكة شأن يهم كافة المغاربة ولا يقتصر على الجهات الحكومية مما يستدعي التسلح بالمعرفة لتحديد اوجه الدعاية الإنفصالية لمواجهتها.

وأشار الخلفي إلى أن الملف قد شهد خلال السنوات الأخيرة تحقيق إنجازات عدة نجحت فيها الديبلوماسية المغربية لاسيما من خلال ارتفاع عدد ابدول التي سحبت اعترافها بالبوليساريو، ونزع الشرعية عنه.

وأشار الخلفي إلى أن أزيد من 40 دولة سحبت اعترافها بالكيان الوهمي للبوليساريو، مؤكدا أن البعض كان يعتقد أن عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي الذي يضم البوليساريو ستوقف مسار سحب الإعتراف لكن العكس هو ما حصل، حيث لم تعد ترتبط بهذا الكيان إلا 35 دولة بعدما كانت تتجاوز 80 دولة.

Advertisements

كما أشار الخلفي إلى أن سنة 2019 عرفت تحقيق إنجاز هام في الملف من خلال الحسم في قضية الشرعية التي كانت البوليساريو تزعم امتلاكها “كممثل وحيد” لسكان الصحراء.

ويتعلق هذا الإنجاز بحضور منتخبين عن الأقاليم الصحراوية للمائدة المستديرة التي نظمتها الأمم المتحدة، وممثلين حقيقيين لساكنة الصحراء في إطار الجهوية المعتمد في استحقاقات 2015، مع امتلاك الجهات التي يديرونها اختصاصات وصلاحيات واسعة.

وأشار الخلفي إلى أن ذلك نزع البوليساريو ادعاءها بتمثيل ساكنة الصحراء لأنها لم تجري اي انتخابات ولا تحضى بأي شرعية من هذا النوع.