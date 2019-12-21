برشلونة يقصو على ألافيس برباعية وينفرد بالصدارة

عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني، مبتعدا على مطارده وغريمه التقليدي ريال مدريد بفارق 3 نقاط، بشكل مؤقت، وذلك بعد أن فاز على فريق ديوبرتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب “كامب نو”، برسم الجولة 18 من “الليغا”.

وأنهى الفريق الكتلوني الجولة الأولى متقدما بهدفين دون رد، وقعهما كل من أنطوان غريزمان في الدقيقة 14، وأرتورو فيدال، في الدقيقة 45.

وعلى الرغم من البداية القوية للفريق الضيف في الجولة الثانية، الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 56 بواسطة بير بونيس، إلا أن ليونيل ميسي سيعيد الفارق لهدفين، بتسجيله هدف ثالث في الدقيقة 69، قبل أن يختتم ليويس سواريز رباعية الفريق الكتلوني، في الدقيقة 75، من نقطة الجزاء.

هذا الانتصار، مكن الفريق الكتلوني من الابتعاد في الصدارة، برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 19 بالمركز 15.