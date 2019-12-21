كأس العالم للأندية.. مونتيري المكسيكي يهزم الهلال السعودي ويظفر بالمركز الثالث

فشل فريق الهلال السعودي لكرة القدم، في احتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في قطر، مكتفيا بالمركز الرابع، وذلك بعد هزيمته في مباراة الترتيب، على يد مونتيري المكسيكي، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.
تقدم الفريق السعودي أولا، في الدقيقة 36، بواسطة اللاعب كارلوس إدواردو، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه الجولة الأولى.
وفي النصف الثاني من المباراة، سينتفظ الفريق المكسيكي، وسيقلب الطاولة على الفريق الهلالي، بعد أن سجل هدفين اثنين، بواسطة كل من أرتورو كونزاليز، في الدقيقة 56، ووماكسيميليانو ميرسا في الدقيقة 61، غير أن الفرنسي غوميز، سيعدل النتيجة للفريق السعودي في الدقية 66.
لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويحتكم الطرفان لضربات الترجيح، التي حسمها الفريق المكسيكي لصالحه، بنتيجة 4 مقابل 3.
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