بايرن ميونخ يهزم فولفسبورغ بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فولفسبورغ بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز هدفا بايرن ميونخ كل من اللاعبين جوشوا زيركزي وسيرج جنابري.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

مجريات المباراة:

انتظر بايرن حتى الدقيقة 12 لتهديد مرمى فولفسبورغ بأول فرصة، بعدما ارتقى إيفان بيريسيتش لعرضية توماس مولر، ليوجه ضربة رأسية قوية تصدى لها الحارس كوين كاستيلس.

وتعملق مانويل نوير في الدقيقة 16 بتصديه لفرصة هدف محقق، بعدما انفرد به فيليكس كلاوس، الذي سدد كرة قوية بيمناه، لكن حارس البايرن أبعدها بساقه.

وأتيحت فرصة لدافيد ألابا لصيد شباك كاستيلس بتسديدة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس فولفسبورغ تصدى لها ببراعة.

وتواصل المد البافاري نحو مرمى فولفسبورغ بمحاولة جديدة عن طريق سيرجي جنابري، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ مدافعي الفريق الضيف قبل أن يسدد كرة قوية، حولها كاستيلس إلى ركنية.

وحاول جوشوا كيميتش تجربة حظه بتسديدة من مسافة بعيدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، قبل أن يتسلم فيليب كوتينيو كرة من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء، لكن اللاعب البرازيلي أطاح بالكرة أعلى المرمى.

وكاد ماكسيميليان أرنولد أن يباغت بايرن بهدف من تسديدة قوية، لكنها ذهبت أعلى العارضة.

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وقبل نهاية الشوط الأول، خرج الإسباني خافي مارتينيز مصابًا بعدما اشتكى من آلام في الساق، ليدفع مدربه هانز فليك بالألماني جيروم بواتينغ بدلًا منه، ليذهب الفريقان للاستراحة بتعادل سلبي.

وفور بداية الشوط الثاني، أهدر فولفسبورغ فرصة ذهبية بعدما وصلت الكرة إلى جواو فيكتور داخل منطقة الجزاء، لكنه أرسل كرة عرضية بدلًا من تسديدها مباشرة نحو المرمى، لتذهب إلى خارج الملعب.

وبدا بايرن متراجعًا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، بينما ازدادت جرأة فولفسبورغ، الذي كثف من هجماته على مرمى نوير في أول 10 دقائق.

رغم ذلك، كاد كوتينيو أن يصطاد شباك كاستيلس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس البلجيكي أبعدها ببراعة إلى ركنية.

وهدأ إيقاع المباراة في الدقائق التالية، وبدا عجز لاعبي بايرن عن اختراق حائط صد فولفسبورغ المنيع أمام مرمى كاستيلس.

وأطلق ماكسيميليان أرنولد تصويبة قوية بعيدة المدى، غيرت مسارها ومرت بجوار القائم الأيمن لنوير، لتتحول إلى ركنية.

وأراد فليك تكرار سيناريو فوزه على فرايبورغ، بالدفع باللاعب الشاب جوشوا زيركزي في الدقائق الأخيرة، بعدما حل كبديل في آخر 7 دقائق على حساب كوتينيو.

وأدرك فليك مراده بالفعل بعد مرور دقيقتين فقط على نزول زيركزي، ونجح الأخير في هز شباك فولفسبورغ بهدف بعدما قابل عرضية مولر بتسديدة مباشرة إلى داخل مرمى كاستيلس.

وبعد مرور 4 دقائق فقط، انفجر بايرن في وجه ضيفه بهدف ثانٍ عن طريق جنابري، الذي تسلم تمريرة من ليفاندوفسكي، ليوجهها بتسديدة مباشرة نحو الشباك، ليحقق أصحاب الأرض الفوز بهدفين دون رد.