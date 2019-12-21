برشلونة يسحق ألافيس برباعية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق برشلونة الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي ولويس سواريز، وفي المقابل سجل هدف ديبورتيفو ألافيس اللاعب بيري يونس.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

بدأ برشلونة الضغط مُبكرًا، حيث حاول ليونيل ميسي نجم وقائد البلوغرانا، مُباغتة مرمى ألافيس في الدقيقة 2، لكن دفاع الضيوف تدخل في الوقت المناسب.

وسدد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، كرة على حارس ألافيس باتشيكو أمسك بها بسهولة في الدقيقة 7.

وألغى حكم المباراة هدفا لميسي في الدقيقة 14، بداعي التسلل، حيث استلم الأرجنتيني تمريرة في العمق من كارليس ألينيا.

ونجح غريزمان في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 14، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء، من زميله لويس سواريز، وسدد بقوة أقصى يسار حارس ديبورتيفو ألافيس باتشيكو.

وجاءت أول فرصة للضيوف في الدقيقة 28، حيث انطلق واكاسو لاعب ألافيس، نحو منطقة جزاء برشلونة.

وراوغ صامويل أومتيتي مدافع البلوغرانا، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن.

وأهدر ليونيل ميسي فرصة تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 38، حيث تبادل الكرة مع أنطوان غريزمان على الطرف الأيمن ودخل في عمق منطقة جزاء ألافيس، وسدد كرة مرت من بين أقدام الحارس باتشيكو، لتخرج بجانب القائم الأيمن.

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وسجل التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 45، حيث استقبل تمريرة على الطرف الأيمن في منطقة جزاء ألافيس من زميله لويس سواريز، وسدد بقوة أقصى يمين الحارس باتشيكو.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل أنطوان غريزمان هدفًا لبرشلونة في الدقيقة 50، ألغاه حكم المُباراة بداعي التسلل.

ونجح بيري بونس لاعب ألافيس في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 56، إذ استقبل كرة عرضية من الجانب الأيسر، وسدد بالرأس يمين الحارس تير شتيغن، مستغلًا غياب الرقابة من دفاع البارسا.

وكاد أن يستقبل برشلونة الهدف الثاني، حيث مرر كارليس ألينيا كرة بالخطأ إلى الخلف، ليضطر تير شتيغن للتقدم خارج منطقة الجزاء وتشتيت الكرة في الدقيقة 58.

وأهدر دوارتي فرصة التعادل أمام برشلونة في الدقيقة 60، حيث استغل كرة عرضية من ركنية على الطرف الأيمن، وسدد كرة بالرأس مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن.

وظهر تراجع أداء برشلونة، بسبب وجود مشاكل في خط الوسط، حيث اختلف الأداء عما كان عليه الفريق في الشوط الأول.

وكالعادة ميسي يقلب الطاولة، ويُسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 70، والذي أرسل تسديد صاروخية على حدود منطقة الجزاء، على يمين الحارس باتشيكو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، إثر لمس مارتن لاعب ألافيس الكرة في منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها لويس سواريز، والذي سدد على يمين الحارس باتشيكو ويُضيف الهدف الرابع لبرشلونة، في الدقيقة 75.

وقرر فالفيردي مدرب برشلونة، الدفع بفرينكي دي يونغ بدلا من سيرجيو بوسكيتس، ثم سيميدو بدلًا من سيرجي روبيرتو، وكارليس بيريز بدلًا من سواريز.

وتحسن الأداء قليلًا للبارسا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لينهي البلوغرانا عام 2019 مُعتليًا صدارة ترتيب الليغا في انتظار لقاء غريمه ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو.