كفر برا: إصابة متوسطة لسيدة جراء حريق بمنزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت سيدة (50 عاما)، من قرية كفر برا في المثلث الجنوبي، في حالة اختناق مساء اليوم السبت، جراء حريق بمنزل العائلة في القرية، حيث نقلت وهي بحالة متوسطة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تبليغ الشرطة عن الحالة.
وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابة جراء حريق بمنزل في قرية كفر برا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وعمل مع طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص سيدة من المنزل ونقلها على وجه السرعة وهي بحالة متوسطة إلى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج.
إلى ذلك، عملت طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق ومنعت من انتشار النيران في المنزل، وفتحت تحقيقا مع طاقم من محققي الحرائق والشرطة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في المنزل.
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