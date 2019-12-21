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18 قتيلا و16 جريحا بإطلاق نار داخل سجن في هندوراس

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 18 سجينا على الأقل وأصيب 16 في إطلاق نار داخل سجن في هندوراس ليل الجمعة السبت، وفق ما أفادت إدارة السجون في بيان.

ولم يتضح سبب إطلاق النار في سجن تيلا، المدينة الساحلية شمال غرب البلاد، والتي تبعد مئتي كلم من العاصمة تيغوسيغالبا.

وتحدثت إدارة السجون أولا عن ثلاثة قتلى لكن الحصيلة ارتفعت سريعا لتبلغ 18 قتيلا و16 جريحا.

وأمر رئيس هندوراس، خوان اورلاندو هرنانديز، الثلاثاء الماضي، الشرطة والجيش بالسيطرة الكاملة على 27 سجنا في البلاد بهدف التصدي لموجة اغتيالات حصلت فيها. ولكن حتى الجمعة، لم يكن العسكريون قد سيطروا على سجن تيلا بحسب المتحدثة باسم إدارة السجون.

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واتخذ الرئيس قراره بعد اغتيال خمسة أفراد في عصابة "ام اس 13" في 14 كانون الأول/ديسمبر، بيد سجين في سجن لا تولفا على بعد أربعين كلم شرق العاصمة.

وفي اليوم الذي سبق، قتل بيدرو ارماس مدير سجن ال بوزو في سانتا باربرا غرب البلاد.

 

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