إصابة 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بشمال وشرق بغداد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:00 مساءً, 21 ديسمبر 2019 م المناطق _ وكالات أصيب 4 مدنيين عراقيين بجروح في حادثين أمنيين منفصلين اليوم بشمال وشرق بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي بإصابة ثلاثة مدنيين عراقيين بجروح بانفجار دراجة نارية مفخخة بمدينة الشعلة شمال بغداد.

كما أصيب مدني آخر بجروح خطيرة في هجوم بأسلحة كاتمة للصوت نفذه مسلحون مجهولون في منطقة حي الأمين شرق بغداد.

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