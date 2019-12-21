مصادر سودانية: "حركة مناوي" تسعى لنقل مفاوضات مسار دارفور

كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي يرغب في نقل المفاوضات حول مسار دارفور مع الحكومة السودانية الانتقالية إلى العاصمة التشادية إنجمينا.



وأكدت المصادر أن مناوي يجري اتصالات مكثفة لنقل مفاوضات مسار دافور إلى تشاد، مشيرة إلى أنه يتطلع إلى دعم دول أخرى من أجل دفع استحقاقات السلام.

وسلمت الحركة رؤيتها حول مسار دارفور، فيما طلب وفد الحكومة السودانية الانتقالية مهلة 72 ساعة من أجل الرد عليها.

وقال الناطق باسم الوفد الحكومي السوداني محمد حسن التعايشي إن وفد مسار دارفور قدم ورقته الإطارية الطارئة للتفاوض حول مسار دافور، والتي شملت قضايا قومية وأخرى ذات خصوصية.

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من جانبه، أكد رئيس الوساطة بين فرقاء السودان مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك أن الوساطة وافقت على منح وفد الحكومة السودانية الانتقالية فترة 72 ساعة للرد على المقترحات.

وتوقع قلواك إحداث تقدم في بعض القضايا عند بداية التفاوض المباشر، مرجعا ذلك لتقارب وجهات النظر بين الأطراف.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.





وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.