التعاون الإسلامي: مكتب البرازيل التجاري بالقدس يضر بالعلاقات

أدانت منظمة التعاون الإسلامي افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس المحتلة، معتبرة أنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويضر علاقات البرازيل مع أعضاء المنظمة.

وقالت إن الخطوة البرازيلية تتناقض مع القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها من المدينة المقدسة.

وأعربت المنظمة عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخي الملتزمة بالقانون الدولي والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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ودعت المنظمة الإسلامية البرازيل للتراجع عن الخطوة التي تشكل انحيازا للاحتلال الإسرائيلي، ودعما لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، والتي من شأنها تلحق ضررا بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية، الخميس، افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا دبلوماسيا في مدينة القدس، معتبرا تلك الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وانحيازا للاحتلال الإسرائيلي.

والأحد، افتتح عضو البرلمان البرازيلي إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو، مقرا للبعثة التجارية البرازيلية لدى إسرائيل في القدس.

وقال بولسينارو، خلال الافتتاح، إن بلاده ستنقل سفارتها بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس، عادّا ذلك "أمرا طبيعيا"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

