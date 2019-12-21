الجيش الليبي يقصف معسكرا لإرهابيي "الدروع" في زليتن

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن سلاح الجو استهدف، السبت، معسكرات مليشيات الدروع بمدينة زليتن شرقي العاصمة طرابلس.

وذكر المركز، في بيان له، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية على معسكر للمليشيات في زليتن (150 كم تقريبا شرق العاصمة طرابلس 72.5 كم غربي مصراتة) يضم عددا من المليشيات التي يطلق عليها "درع زليتن".

وأوضح أن هذه المليشيات تضم عددا من عناصر التنظيمات الإرهابية معروفين ومطلوبين للعدالة بتهم إرهاب وجرائم جنائية.





وحول الأوضاع العسكرية في طرابلس، كشف المكتب الإعلامي للكتيبة (155 مشاة) التابع للجيش الليبي أن قواته تمكنت من التقدم في محور مشروع الهضبة-صلاح الدين، وسيطرت على مراصد جديدة بعد توجيه عدة ضربات لتمركزات المليشيات التي أجبرت على الانسحاب.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن القوات المسلحة أصبحت على مشارف حي بوسليم وطريق السدرة بإسناد من سلاح الجو، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثتين تابعين للمليشيات أثناء تقدم الوحدات العسكرية بعد تخلي المليشيات عنها تحت الضغط النيراني، بالقرب من كلية ضباط الشرطة وتم تسليمهم إلى الهلال الأحمر.

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كما أعلنت الكتيبة (166 مشاة) سيطرتها، أمس الجمعة، على مناطق متقدمة بمحور خلة الفرجان.

وأوضحت أنه تم السيطرة على شارع مسجد الخلة، وتمكنت من اغتنام 6 آليات مصفحة وحرق دبابتين بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإرهابية.





وحقق الجيش الليبي العديد من التقدمات في مناطق متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس، أبرزها التقدم في مشروع الهضبة.

وأصبحت قوات الجيش الليبي قرب قلب العاصمة التي تفصلها عنها مسافات متفاوتة ما بين 2 إلى 12 كيلومترا من المحاور المختلفة، وفق تصريحات سابقة للعميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي الدفع بكثير من التعزيزات المهمة، خصوصا من قوات النخبة المكلفة بعمليات خاصة ولديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من حرب العصابات والمدربة على المناورة والدخول ومفاجأة العدو وإقامة الكمائن، وهي مهمة لحسم المعركة والقضاء على ما تبقى من مقاومة المليشيات.