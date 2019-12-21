حسان دياب: نحتاج لحكومة لبنانية من اختصاصيين مستقلين نظيفي اليد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، السبت، إن البلاد في حاجة إلى حكومة مستقلين واختصاصيين نظيفي اليد.
وقال دياب، في مؤتمر صحفي، إن لبنان يحتاج إلى كل جهد ممكن من القوى السياسية والحراك الشعبي.
وأشار إلى أن "القاسم المشترك في مشاوراتي حتى اللحظة هو كيفية الخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان".
وأضاف أنه يهدف إلى تشكيل حكومة مصغرة تضم نحو 20 وزيرا، مؤكدا أنه وافق على "كل ما يقال في الحراك الشعبي حول ضرورة تشكيل حكومة مستقلين نظيفي اليد".
وشدد رئيس الوزراء اللبناني المكلف على أنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، وأن أحدا لم يشترط عليه شيئا.
ورغم دعوة دياب إلا أن الأجواء اللبنانية لا تزال متوترة، إذ بدأ "استشارات التأليف الوزاري" من مجلس النواب، وسط امتناع كتل نيابية مؤثرة عن المشاركة وفقا للسياق الذي تجري فيه عملية التكليف والتأليف، محذرين من تشكيل حكومة "تقنيين إخصائيين"، إلا أنهم غير مستقلين عن الأحزاب السياسية.
وحدد دياب، المدعوم من حزب الله، موعدا للاستشارات مع الكتل النيابية، التي يعمل من خلالها على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد أن نال في الاستشارات النيابية الملزمة 69 صوتا، فيما حاز نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدا، في حين امتنع 42 نائبا عن تسمية أي مرشح.
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