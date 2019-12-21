الصين تنتقد قانون موازنة البنتاجون وتعتبره تدخلا في شؤونها

الرئيس الأمريكي خلال التوقيع على ميزانية النفقات الدفاعية - أ.ف.ب

انتقد البرلمان الصيني قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ووصفه بأنه "تدخل" في شؤون الصين الداخلية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصيني يو ون تسه عن "الاستياء البالغ" من القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة قبل أيام.

وقال المتحدث إن المضمون المتعلق بتايوان في مشروع القانون يقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

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وبموجب مشروع القانون ستعمل الولايات المتحدة على دعم القوة العسكرية لتايوان، التي تعتبرها بكين إقليما منشقا عنها.

كما يدعو مشروع القانون لدعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، ويطلب أيضا تقريرا عن معاملة أقلية المسلمين الويغور في شينجيانغ.

ونقلت "شينخوا" عن يو قوله "خطة الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان لن تفلح أبدا".

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على مشروع القانون، الذي يتضمن ميزانية النفقات الدفاعية لعام 2020، والتي بلغت 738 مليار دولار، خلال حفل استقبال في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ميريلاند.