خبراء أمميون يطالبون إيران بإطلاق المحتجزين في المظاهرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب فريق خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إيران إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين خلال الاضطرابات الأخيرة.

وقال الخبراء إنهم صدموا من تقارير أشارت إلى تعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدين أنه من بين نحو 200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، يعتقد أن نحو 7000 شخص جرى اعتقالهم وأن الآلاف لا يزالون رهن الاحتجاز.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان الخبراء «لقد صدمنا من الأنباء عن سوء معاملة المعتقلين، حيث تشير التقارير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنهم يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة، أحيانا لانتزاع اعترافات قسرية».

وأضاف الخبراء، بحسب التقارير، أن السجناء محتجزون في مراكز مكتظة وبعضهم محرومون من العلاج الطبي، ويعتقد أن 304 أشخاص على الأقل قد قتلوا في الاحتجاجات، مشيرين إلى «مصادر موثوق بها» قد انتقدت «الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية»، وإلى أن الحكومة في طهران أفادت بأن المحتجين سيواجهون عقوبات شديدة. بيد أن الخبراء طالبوا إيران بضمان خضوع جميع المتهمين بارتكاب جرائم لإجراءات قضائية تتطابق مع المعايير الدولية العادلة.

وجاء البيان بعدما طالب البرلمان الأوروبي بتحقيق دولي واسع حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران في منتصف نوفمبر على إثر قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين انتهاكات حقوق الإنسان بناء على تقريرين للمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، ويعود موعد تقديمها إلى اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى ما قبل اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي.