حقوق الإنسان تدعو لتحقيق فوري في اغتيال العراقيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الدكتور عقيل الموسوي أمس، أنهم يمارسون ضغوطا على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم الاغتيال والاختطاف التي تطال الناشطين، وإجراء تحقيقات فورية بالجرائم التي حصلت، وإطلاع الرأي العام على نتائجها.

وقال الموسوي خلال لقائه سفير بريطانيا لدى العراق، ستيفن هيكي «نطالب بتوفير الحماية الكاملة لساحات التظاهر لتأمينها ومنع تكرار الخروقات التي حصلت خلال الفترة الماضية مع محاسبة مرتكبيها».

وأضاف «المفوضية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهتها، مارست دورها الوطني والإنساني خلال التظاهرات بكل شفافية وحيادية وبشهادة الجهات المحلية والدولية، واعتمدت الدقة والمهنية في تقاريرها وبياناتها من خلال توثيق جميع المعلومات والمؤشرات وإحصائيات ضحايا التظاهرات»، وذكر أن «فرق المفوضية ما زالت موجودة في ساحات التظاهر لمراقبة الأوضاع الإنسانية هناك».

وقال الموسوي إن المفوضية تعول على القضاء العراقي كثيرا في محاكمة الجناة وإنزال القصاص العادل بحقهم، مشيرا إلى أن المفوضية تتابع موضوع جبر الضرر لذوي الضحايا ومعالجة المصابين مع المؤسسات المعنية وتراقب توفير الضمانات القانونية للمعتقلين على خلفية التظاهرات.

Advertisements

ورحب السفير البريطاني بوفد مفوضية حقوق الإنسان والاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة للعراق في مواجهة تحديات المرحلة الحالية، وأشاد هيكي بجهود المفوضية ودورها الإيجابي في مواكبة التظاهرات ورصد وتوثيق الانتهاكات والمؤشرات وإطلاع الرأي العام عليها.

على صعيد مختلف، أكد نائب في البرلمان العراقي أن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقـــال الـنائب عباس العطافي عضو البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية أمس إن «الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعـمـال الــوزارات التنفيذية وغيرها لـحـين تـكـلـيـف إحــدى الـشـخـصـيـات بمنصب رئيس الوزراء المقبل».

وكشف أن رئيس الجمهورية برهم صـالـح «تسلم طـلـبـات مـن 48 مـرشـحـا للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن».

وأوضح «بعض المـرشـحـين قـدمـوا طـلـبـات شخصية فـي حين أن الآخــريــن رشـحـتـهـم الأحـــزاب، ومـنـهـم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر».