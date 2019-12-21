تونس تقترب من تشكيل الحكومة الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس

توقع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الانتهاء من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الالتقاء بقادة الأحزاب المخولة للدخول في ائتلاف حكومي.

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وكان الجملي التقى قادة أحزاب «حركة النهضة الإسلامية» و»حركة الشعب» و»التيار الديمقراطي» و»حركة تحيا تونس» للحسم في تركيبة الائتلاف الحكومي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال الحبيب الجملي «تقدمنا شوطا في المفاوضات وهو تقدم جدي ولا يزال هناك جزء من التفاهمات سيجري التفاوض بشأنها».

وجرى تكليف الجملي من قبل الرئيس قيس سعيد، إثر ترشيحه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأغلبية طفيفة وهو «حركة النهضة الإسلامية»، منذ منتصف نوفمبر للبدء في مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة.