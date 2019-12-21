رضوان: غزة أشبه بقنبلة موقوتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة
قال مسؤول في حركة حماس أمس إن قطاع غزة «أشبه بقنبلة موقوتة» على خلفية استمرار حصار إسرائيل منذ 12 عاما.
وأشار القيادي في الحركة إسماعيل رضوان للصحفيين على هامش مؤتمر محلي في غزة، إلى أن «الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة تتفاقم بفعل الحصار وإجراءات الاحتلال».
وقال رضوان «مطلوب من المجتمع الدولي أن يتحرك لأجل رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل»، مضيفا أن الحركة «لن تقدم أي ثمن سياسي مقابل إجراءات رفع الحصار».
وكان 30 فلسطينيا أصيبوا أمس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشرقية للقطاع ضمن مسيرات العودة الأسبوعية التي لوحظ تراجع زخمها في الأسابيع الأخيرة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ألفي شخص شاركوا في تظاهرات أمس بعد أن كان العدد يصل لأكثر من 10 آلاف قبل أشهر، وأضعافه في المناسبات الكبيرة.
وأكدت هيئة مسيرات العودة في ختام احتجاجات أمس «استمرار المسيرات بطابعها الشعبي»، لكنها قالت إنها ستعلن قريبا عن تفاصيل برنامج الفعاليات لعام 2020.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة طلال أبوظريفة إن «تقييما شاملا يتم بشأن المسيرات من بينها الانعقاد الشهري وفي المناسبات الوطنية».
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