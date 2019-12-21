السعودية: لم نمارس ضغوطا على باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت سفارة السعودية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أمس، عدم صحة الأنباء التي يروج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة، لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.

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وأضاف البيان الذي نشره حساب السفارة على «تويتر» و»تشدد على أن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما».

من جهتها، قالت الخارجية الباكستانية أمس إن إسلام أباد لم تشارك في قمة كوالالمبور لأن الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي قبل يومين أن لقاء كوالالمبور تغريد خارج السرب، وقال أمين عام المنظمة، يوسف العثيمين إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب، كما ندد بعقد القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا، مشددا على أن منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين وآليتها تسمح بعقد أي اجتماعات داخلها، وأوضح أن أي عمل إسلامي مشترك يجب أن يتم في إطار المنظمة.