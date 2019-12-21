عقيلة صالح: إردوغان لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال رئيس مجلس النواب المنتخب في ليبيا عقيلة صالح، في تصريحات خاصة لصحيفة الاتحاد الإماراتية إن «الاتفاق الموقع بين فائز السراج وإردوغان مجرد عملية ابتزاز، فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث أي احتكاك مع دول المتوسط، وإن الليبيين أيضا يقفون صفا واحدا رفضا لإرسال قوات تركية».
وأضاف صالح أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات، فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين، وأشار إلى أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات، ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس، لكن السراج بدلا من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة.
وناشد صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة «الوفاق» بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح، وأشاد بدور الإمارات والسعودية ومصر في الوقوف بجانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.
يشار إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أعلن في الثاني عشر من الشهر الحالي انطلاق معركة اقتحام طرابلس مقر حكومة الوفاق لتطهيرها من «الإرهابيين».
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