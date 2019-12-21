الكويت تطالب طهران بتنفيذ التزاماتها النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله على موقف بلاده المبدئي والثابت تجاه كل القضايا المتعلقة بعدم الانتشار النووي ونزع السلاح، والمتمثلة في إدانة استخدام الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الجارالله في جلسة مجلس الأمن لمناقشة عدم الانتشار النووي وحالة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 قوله «إن موقف الكويت يأتي على اعتبار أن استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وأن إرساء السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذا النوع من الأسلحة».

وأكد الجارالله «ضرورة مواصلة إيران تنفيذ كل التزاماتها الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة ووفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمصادقة على البروتوكول الإضافي، بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي».

وأضاف «انطلاقا من تلك المبادئ والثوابت رحبنا قبل خمسة أعوام باعتماد مجلس الأمن للقرار 2231، إيمانا منا بالعمل متعدد الأطراف والتزامنا الكامل بكل قرارات الأمم المتحدة وللجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. تلك المنطقة التي لا تزال تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة».