16 قتيلا في مظاهرات الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي
امتدت الأوامر التي تحظر التجمعات الحاشدة وتعليق خدمات الانترنت إلى مناطق جديدة في الهند، فيما تتواصل التظاهرات احتجاجا على قانون الجنسية الجديد أمس.
وقتل ما مجموعه 16 شخصا في المظاهرات عبر البلدات والمدن الهندية - رغم الحظر- فيما وقعت أكبر حصيلة قتلى في ولاية أوتار براديش بشمال الهند. وقالت رئيس شرطة الولاية أوه بي سينج إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن.
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