80 قتيلا وجريحا في ضربات موجعة للانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

تعرضت الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران لضربات موجعة خلال الثلاثة الأيام الماضية، في معظم جبهات ومحاور القتال بساحل اليمن الغربي بالحديدة.

وكشفت القوات المشتركة أن 80 قتيلا وجريحا حوثيا بينهم 13 قتيلا و67 جريحا استقبلتهم مشافي الحديدة والمناطق الحوثية خلال الثلاثة أيام في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.

وقصفت الميليشيات الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب التحيتا، جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت المزارع وحظائر تربية الدواجن المملوكة للمواطنين في المنطقة ودمرتها بالكامل.

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ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة مقطع فيديو للأضرار الناجمة عن القصف الحوثي، كما شنت الميليشيات الحوثية قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

من جهة أخرى حملت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، الحوثيين مسؤولية مقتل المعلم فيصل الريمي في إحدى مدارس أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين على يد ولي أمر أحد الطلاب، وأكدت أن حادثة الاعتداء حتى الموت على المعلم، لم تكن إلا مشهدا مختصرا لما آلت إليه أوضاع المعلم اليمني من تدهور مريع منذ انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية الدستورية باليمن في 21 سبتمبر 2014، حيث ركزت الميليشيات منذ اليوم الأول لانقلابها على ضرب قطاع التربية والتعليم الذي يمثل المعلم عموده الفقري.

وقالت «إن هذه الحادثة تأتي استمرارا للجرائم والاعتداءات التي تمارس ضد المعلمين في مدارس المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية الإجرامية».

وأدانت وزارة التربية والتعليم الواقعة، ولفتت إلى أنه في مطلع الشهر الحالي اعتدت الميليشيات على عدد من المعلمات والطالبات داخل إحدى المدارس الحكومية في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرتها، حيث اقتحم قيادي حوثي (معين وكيلا للمحافظة) برفقة عشرات المسلحين مدرسة اللسواس للبنات في مدينة البيضاء مركز المحافظة، واعتدوا على المعلمات والطالبات بصورة وحشية.

جرائم الحوثيين في التعليم:

1500 معلم ومعلمة قتلوا.

2400 تعرضوا لإصابات نارية مختلفة.

32 حالة اختفاء قسري لمعلمين.

44 منزلا هدمت للمعلمين.