استنفار علاجي وغذائي سعودي لإنقاذ النازحين باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استنفرت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 769 مستفيدا، وعيادة الباطنية 408 أشخاص، وعيادة النساء 106 نساء، وقسم الجراحة والتضميد 19 فردا، وقسم التحصين 44 مريضا، وعيادة التغذية 74 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 150 فردا، كما راجع قسم الرعاية الصحية 286 شخصا، وأجري الفحص المختبري لـ592 مريضا، وصرفت الأدوية لـ1,478 فردا.

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وقدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من السعودية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وفي الإطار نفسه، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الحالي ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل.