19 جراحة سعودية لمكافحة العمى ببنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - غبيدة

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له 19 عملية جراحية في محافظة غيبده ببنجلاديش.

وشهد اليوم الأول من الحملة الكشف على 6,700 حالة، منها 2,747 من الذكور، و3,953 من الإناث، والتسجيل الأولي للعمليات لـ 977 شخصا، منهم 465 من الذكور و512 من الإناث، وتوزيع 3,393 وحدة دواء و1,954 نظارة.

وتأتي الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.