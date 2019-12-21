أ.ف.ب: مقتل خمسة متظاهرين في احتجاجات جديدة في الهند

أفاد مسؤولون لـ"وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب"، بـ"مقتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في ​الهند​، خلال صدامات بين الشرطة ومحتجّين"، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية اسبوعه الثاني.

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