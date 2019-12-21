رأى البابا فرنسيس أن "الكنيسة خسرت تأثيرها في الغرب وخصوصا في اوروبا، داعيا الاكليروس الروماني الى "تغيير عميق في الذهنية".
ولفت البابا في كلمته التقليدية السنوية التي يخاطب فيها الاكليروس الروماني، الى انه "لم نعد في المسيحية، لم نعد الوحيدين اليوم ممن ينتجون الثقافة ولم نعد الاوائل ولا الاكثر استماعا اليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس دعا الاكليروس الروماني الى تغيير في الذهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.