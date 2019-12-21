البابا فرنسيس دعا الاكليروس الروماني الى تغيير في الذهنية

رأى ​البابا​ فرنسيس أن "الكنيسة خسرت تأثيرها في الغرب وخصوصا في ​اوروبا​، داعيا الاكليروس الروماني الى "تغيير عميق في الذهنية".

ولفت البابا في كلمته التقليدية السنوية التي يخاطب فيها الاكليروس الروماني، الى انه "لم نعد في ​المسيحية​، لم نعد الوحيدين اليوم ممن ينتجون الثقافة ولم نعد الاوائل ولا الاكثر استماعا اليهم".