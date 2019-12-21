حكومة بريطانيا تصدر قطعة نقدية جديدة لمناسبة بريكست

أمرت ​الحكومة البريطانية​ بإصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسين سنتا لمناسبة خروج ​المملكة المتحدة​ من ​الاتحاد الاوروبي​ المقرر في 31 كانون الثاني 2020.

وكانت ​وزارة المالية​ البريطانية اضطرت في تشرين الاول الى تعليق انتاج هذه القطعة بسبب تأجيل موعد ​بريكست​ الذي كان مقررا في 31 تشرين الاول 2019 قبل ان يتأجل للمرة الثالثة حتى نهاية كانون الثاني. وتم صك مليون قطعة لهذا الغرض.

واتخذ قرار استئناف انتاج هذه القطعة مع موعد بريكست الجديد، بعد الفوز الساحق ل​حزب المحافظين​ بقيادة ​بوريس جونسون​، في ​انتخابات​ 12 كانون الاول بحسب وثيقة رسمية.