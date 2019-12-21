السيد التقى دياب: الميثاقية هرطقة يضحكون بها على الناس

اشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الى انه "تطرقنا إلى مسألة تأليف الحكومة وتنميت أن يكون الطاقم متمتعاً بالاستقلالية والكفاءة"، لافتا الى "اننا تطرقنا ايضاً إلى الوضع الاقتصادي".
وراى السيد ان "هناك طرقا فعالة وسريعة بمعزل عن أي تدخل خارجي قادرة على أن تخفض الدين العام وهذا يخفّض الفوائد"، مشيرا الى ان "فيدرالية الطوائف خربت البلد واوصلتنا الى التدهور الاقتصادي"، مضيفا:"الميثاقية هرطقة يضحكون بها على الناس".
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