السيد التقى دياب: الميثاقية هرطقة يضحكون بها على الناس

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ الى انه "تطرقنا إلى مسألة ​تأليف الحكومة​ وتنميت أن يكون الطاقم متمتعاً بالاستقلالية والكفاءة"، لافتا الى "اننا تطرقنا ايضاً إلى ​الوضع الاقتصادي​".

وراى السيد ان "هناك طرقا فعالة وسريعة بمعزل عن أي تدخل خارجي قادرة على أن تخفض ​الدين العام​ وهذا يخفّض الفوائد"، مشيرا الى ان "فيدرالية ​الطوائف​ خربت البلد واوصلتنا الى التدهور الاقتصادي"، مضيفا:"الميثاقية هرطقة يضحكون بها على الناس".