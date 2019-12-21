النشرة: تجمع لأنصار "المستقبل" على دوار مرجان في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن بدء تجمع لأنصار تيار "المستقبل" على دوار مرجان في صيدا، إحتجاجاً على تكليف ​حسان دياب​ تشكيل الحكومة المقبلة، مطالبين بعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​.

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