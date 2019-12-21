نفذ عدد من المواطنين وقفة رمزية في ​الشويفات​ في ذكرى اربعين ​علاء ابو فخر​، حيث ازيح الستار عن النصب التذكاري تخليدا لذكرى ابو فخر. واضاء المعتصمون الشموع ورفعوا الاعلام اللبنانيية.

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