هيل بحث مع الفرزلي بكافة التطورات على الساحة اللبنانية

أجرى وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ​ديفيد هيل​ اتصالا هاتفيا بنائب رئيس مجلس النواب اللبناني ​ايلي الفرزلي​، حيث تم التداول بكافة التطورات على الساحة اللبنانية، وخصوصا الشأن الحكومي، الذي تم الاتفاق فيه على ضرورة وجود حكومة تنال ثقة ​المجتمع اللبناني​ والدولي، نظرا للاوضاع والتحديات الراهنة التي تحتاج الى هذه الثقة، وقد كانت الاجواء واعدة وايجابية.

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