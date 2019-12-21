دياب بعد إنتهاء الإستشارات: لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل جهد

أعلن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، بعد إنتهاء الإستشارات النيابية غير الملزمة، أنه سمع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري كل ما هو مفيد لمصلحة ​تشكيل الحكومة​، ومن رئيس حكومة تصريف الأعمال كل التشجيع والدعم، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون مثمر مع الحريري بما يخدم لبنان، مشدداً على أنه سيبقى على تواصل دائم مع رئيس الحكومة السابق تمام سلام.

وأشار دياب إلى أنه حصل على نصائح مفيدة من ​الكتل النيابية​، وسمع تشجيعاً لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن القاسم المشترك بين الجميع هو كيفية الخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان.

وشدد دياب على أن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل جهد ممكن من جميع القوى السياسية و​الحراك الشعبي​، قائلاً: "حان وقت العمل ونسأل الله التوفيق".

ورداً على سؤال، أكد دياب أن "غطائي هو اني مستقل ولا اطلب شيئا لنفسي واريد ما هو الافضل للبنان"، لافتاً إلى أن "الوضع لا يحتمل الانتظار ونحن بحاجة الى حكومة مستقلين حتما واختصاصيين".

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وشدد دياب على أن حكومته هي حكومة اللون الواحد لون اللبنانيين، لافتاً إلى "انا مواطن لبناني احب وطني ولا اريد شيئا لنفسي بل اريد حل الازمة بمساعدة الجميع".

ورداً على سؤال آخر، قال: "رسالتي للحراك اوافق على كل ما يقال وسنتعامل مع الملفات الملح"، مؤكداً أن "من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة ولن اعتذر".

وشدد على أنه "لم يشترط احدا عليي شيئا"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستشكل في اسرع وقت واريد ان استمزح راي الحراك"، قائلاً: "هدفي ان تتشكل حكومة مصغر ونتكلم عن حوالي 20 زائد ناقص".