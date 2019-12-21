ميشال أبو نجم: نحن أمام فرصة لتجسيد المطالب الشعبية عبر المؤسسات

لفتَ الصحافي والباحث السياسي ​ميشال أبو نجم​ إلى أننا اليوم أمام فرصة لتجسيد مطالب ​الحراك الشعبي​ من خلال ​المؤسسات الدستورية​، بعيداً من العبثية والفوضوية. وأكد في حديث تلفزيوني تعليقاً على ما يحكى عن افتقاد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ أن كتلة "المستقبل" الأكثر تمثيلاً للمكون السني لم تسمِ أحداً في مواجهة دياب، وأشار إلى أن الرئيس ​سعد الحريري​ بموقفه هذا يترك مخرجاً ولربما ما يزال يراهن على فشل دياب في التشكيل، سائلاً عن عدم حزم الحريري مع التحركات في الشارع واستهداف ​الجيش اللبناني​.

وأضاف أبو نجم أن رفض الحريري لم يأتِ من ​الكتل النيابية​ بقدر ما أتى من دول ك​المملكة العربية السعودية​ و​الولايات المتحدة​. واعتبر أن الولايات المتحدة تخلت دائماً عن حلفائها من سايغون في ​فييتنام​ إلى ​أكراد سوريا​.

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