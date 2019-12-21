المراد استوضح حبيش حول ما جرى بينه وبين القاضية عون

لبى النائب هادي حبيش دعوة نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، إلى لقائه في مكتبه في مقر النقابة في طرابلس، لاستيضاحه والإستفسار منه شخصيا حول ما جرى بينه وبين النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في جلسة استمرت لساعة ونصف الساعة.
ولاحقا أعلن النائب حبيش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "بناء على طلب نقيب المحامين في طرابلس والشمال، حضرت إلى مكتبه في النقابة حيث جرى الاستفسار والاستيضاح حول ما جرى بيني وبين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".
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