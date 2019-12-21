فؤاد السنيورة: المستقبل لم يرشح أحدا ولن يشارك في الحكومة العتيدة

أكد رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، في حديث تلفزيوني، أن "​تيار المستقبل​ لم يرشح أحدا ولن يشارك في الحكومة العتيدة"، معتبراً أن المشاورات التي كانت تسبق عملية التكليف وقام بها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، شكلت إنتهاكاً للدستور وإعتداء على صلاحيات النواب ورئيس الحكومة المكلف.

ورداً على سؤال، اعتبر السنيورة أن نظرية الرئيس القوي التي جاء بها "​التيار الوطني الحر​" خاطئة، لافتاً إلى أن الرئيس يجب أن يكون قوياً لدى كل المكونات اللبنانية، مشيراً إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، عندما أيقن أن هناك حزبين مسيحيين أساسيين لن يرشحاه ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة قرر الإنسحاب، معتبراً أن الواقع لم ينطبق بحالة رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​.

ورداً على سؤال، رأى السنيورة أن المشكلة ليست في التسوية الرئاسية بل في إدارة التسوية، لافتاً إلى أن هناك مشكلات كبرى على الحكومة المقبلة أن تواجهها، متمنياً أن تتشكل الحكومة من الاختصاصيين بأسرع وقت.