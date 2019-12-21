النشرة: الحكومة خلال أيام وستكون بكاملها من الوجوه الجديدة

أفادت مصادر "النشرة" بأن ​الحكومة​ المقبلة ستتكون من 18 وزيراً، مشيرة إلى أنها ستكون بشكل كامل من الوجوه الجديدة، وبالتالي لن تضم أي وزير حالي أو سابق أو نائب حالي أو سابق.

وفي حين أشارت إلى أن الحكومة ستكون جاهزة خلال 10 إلى 12 يوماً، أوضحت أنه يتم التداول حالياً بثلاث أسماء رئيسية: المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي ​إبراهيم بصبوص​ وزيراً للداخلية والبلديات، الخبير الإقتصادي ​حسن خليل​ وزيراً للمالية، الإعلامي ​سامي كليب​ وزيراً للثقافة، لكنها شددت على أن الأسماء لن تكون عائقاً أمام ​تشكيل الحكومة​.