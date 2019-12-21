"الفاو" تنفذ مشروعًا لمكافحة التصحر في 15 موقعًا بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، اليوم السبت، عن تولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تنفيذ مشروع لمكافحة التصحر والجفاف في 15 موقعًا بالمحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد "المرسي"، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن المشروع ينفذ في يناير 2020 في قرى "المنيرة – الثورة – ناصر"، بمركز الخارجة وفي 5 مواقع بكل قرية بإجمالي 15 موقعًا، علي أن يبدأ المشروع بداية الموسم الصيفي المبكر، ويستمر لمدة 3 سنوات بواقع 36 شهرًا.

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المشروع يسمى "الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة"، ويساهم المشروع الممول من مرفق البيئة العالمية للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة "GEF"، في تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام ويوفر خيارات سُبل العيش المتنوعة في واحة الخارجة، كما يقدم الفرصة لتحسين حياة المستفيدين من هذا المشروع، خاصة من النساء.

ولفت إلى، أن المشروع يتضمن اختيار وتوضيح الممارسات والنهج الإدارية ذات الصلة بمجال الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية في الواحات وتعزيزها.

وأشار إلى أن مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يوفر للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة كل من القدرات التقنية والوسائل المالية والمعرفة والدعم المؤسسي اللازم لتخطيط وإدارة موارد الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي على نحو مستدام.