محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:
نظمت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء اليوم السبت، ندوة داخل الوحدة الصحية في مدينة نخل بوسط سيناء، تحت إشراف الدكتور طارق شوكت وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، للحديث حول مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.
ودارت محاور الندوة حول أعراض الأمراض غير السارية "السكري - السمنة - ارتفاع ضغط الدم" وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والفئات العمرية المستهدفة خلال المبادرة، كما جرى شرح طريقة الفحص الذاتي ضد مرض سرطان الثدي.
وتناولت الندوة بالشرح طرق الكشف خلال الحملة، والذي يأتي بالمجان ببطاقة الرقم القومي فقط، ويمتد العمل في المبادرة خلال الفترة الصباحية فقط من ٩ صباحًا إلى ٣ عصرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة شمال سيناء" تنظم ندوة حول أهمية المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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